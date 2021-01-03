“داخلية الوفاق” تُعلّق على نبش القبور وإزالة الأضرحة

أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، نبش عدد من القبور وإزالة الأضرحة في مدينة صرمان وبعض مدن الغرب الليبي.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تابعت ما حدث من نبش القبور بأحد المقابر بمدينة صرمان وإزالة الأضرحة، مؤكدة استهجانها وإدانتها لهذه الأفعال التي “تثير الفوضى وتسبب الإخلال بالأمن العام وتثير الفتن والقلاقل”.

وأكدت الوزارة “التزامها بمنع مثل هذه الأفعال والاعتداءات من نبش القبور وإزالة الأضرحة”، مشددة على أنها لم تصدر أي تعليمات لأي جهة أمنية تابعة لها بشأن تقديم العون والمساعدة لمن يقوم بتلك الأفعال.

وذكرت الوزارة أن من قام بنبش القبور سيتحملون وحدهم عواقب ما قاموا به، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد ضبطهم من قبل مديريات الأمن بالمناطق وفق قانون العقوبات الليبي.

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