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لجنة حقوقية تستنكر جرائم القتل والخطف في بنغازي

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، في بيان، جرائم القتل خارج القانون والخطف في مدينة بنغازي.

وقالت اللجنة في بيان، إنها رصدت يوم 2 يناير، واقعة العثور على جثة المواطن عبدالحكيم مسعود محمد المجبري، البالغ من العمر 50 عامًا، بمستشفى الجلاء بمدينة بنغازي، بعد أسبوع من الإعلان عن اختطافه، وشقيقة منير من وسط مدينة بنغازي، والذي لا يزال مصيره مجهولًا حتى اللحظة.

وحمّلت اللجنة وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وطالبت مكتب المحامي العام بنغازي بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الجريمة وضمان ملاحقة الجناة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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