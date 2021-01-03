مدير أمن المرج يسلم سيارات شرطة جديدة لدوريات المرور

قام مدير أمن المرج العقيد وهبي أنور الرخ ، اليوم الأحد، بحضور رئيس قسم المرور والتراخيص العقيد طارق العسبلي وعن طريق رئيس قسم الخدمات المقدم عبدالسلام الفزاني ، بتسليم عدد (5) مركبات شرطة لصالح وحدة الدوريات بقسم المرور والتراخيص المرج وتم استلام عدد (4) مركبات متهالكة من قبل قسم الخدمات لإجراء صيانة لها بالورشة الفنية.

وبحسب إيجاز صحفي للمديرية، هذه المركبات تم استلامها عن طريق وزارة الداخلية بالحكومة الليبية وتم تجهيزها بالمعدات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية لتدخل الخدمة في تأمين المفترقات وميادين المدينة للمحافظة على أمن الوطن و المواطن ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم وزارة الداخلية لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها ، من أجل تذليل الصعوبات وتوفير الاحتياجات والمقومات الضرورية للحفاظ على أمن الوطن المواطن .