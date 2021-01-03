رئيس مجلس الوزراء يستلم التقرير السنوي وخطة العمل لوزارة الصحة لعام  2021

بنغازي 03 يناير 2021 (وال)- استلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة عن العام الماضي، وخطة عمل الوزارة للعام الحالي 2021.

هذا وتسلم السيد الرئيس – التقرير – خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، الذي قدّم لرئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي للعام 2020، والخطة الموضوعة للعام القادم 2021 ميلادي.

وتضمن التقرير إحصائيات عمل للمستشفيات التي تُدار بعملية شراء الخدمة، وكافة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، كما تضم التقرير أوضاع مشروع صيانة مستشفى الأطفال بنغازي، ومركز العُقم بالجبل الأخضر، كما تم تحديد موعد افتتاح مستشفى البريقة العام، وتطوير مركز الكُلى ببنغازي.

وناقش الاجتماع عمل إدارة التفتيش بوزارة الصحة، ودعمها للقيام بواجبها على الوجه الأكمل، إلى جانب دراسة دعم العناصر الطبية التي ترغب بالعمل في المستشفيات التعليمية بالمدن، بالإضافة إلى تطرق بالدراسة لحل مشكلة الأكسجين الطبي بالمستشفيات ومراكز العزل الصحي.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التعجيل بإصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم “20” لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأمين الصحي المقررة في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية. (وال- بنغازي) ر ت

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