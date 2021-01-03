السيد رئيس مجلس الوزراء يفتتح مقر نيابة البيضاء الكلية

البيضاء 03 يناير 2021 (وال)- افتتح السيد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، مقر نيابة البيضاء الكلية.

هذا وجاء ذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة، حضره نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس إدارة التفتيش القضائي المستشار مفتاح القوي، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الحكم المحلي السيد الدكتور عادل الزائدي، ووكيل عام وزارة العدل السيد خالد نجم، ووكيل شؤون ديوان وزارة العدل المستشار عيسى الصغير.

كما حضر حفل الافتتاح؛ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم والنيابات والإدارات بالمجلس.

وشهدت قاعة نيابة البيضاء الكلية عقب حفل الافتتاح، عقد السيد الرئيس اجتماعًا ضم السادة أعضاء الهيئات القضائية، ألقيت فيه عدة كلمات رحبت في مجملها وأشادت بجهود رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل في تنفيذ وصيانة عدة مرافق خاصة بالقضاء، رغم الصعوبات التي تُواجه الحكومة الليبية.

وأصدر السيد رئيس مجلس الوزراء، تعليماته لوزارة العدل بأن يكون هناك نُموذجًا مُوحدًا للمحاكم والنيابات، لتتبنى الحكومة تنفيذه.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم السيد رئيس الوزراء، بمنحه درع تم تقديمه من مدير إدارة خدمات الهيئات القضائية البيضاء، تقديرًا لجهوده ودعمه لوزارة العدل التي ساهمت في إنجاز عدة مباني مجهزة؛ ومصممة بطريقة حديثة لجهاز القضاء.

يُشار إلى أن المبنى الذي تم افتتاحه يتكون من ثلاثة طوابق، ويحوي عدد 35 مكتبًا، ومنظومة مراقبة لجميع مرافق المبنى، إضافة إلى شبكة اتصالات (الإنترنت)، وبدالة اتصالات رئيسية تم ربطها بجميع مكاتب المبنى، إلى جانب مولد كهربائي خاص بالمبنى، وموقف خاص بالنيابة الكلية، وسيكون هذا المرفق الحيوي؛ رافدًا ومكسبًا كبيرًا للجهاز القضائي بمدينة البيضاء، تم إنجازه خلال مدة زمنية لم تتجاوز العام. (وال- البيضاء) ر ت

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