العيساوي: الصراع بين الرئاسي والمركزي يؤثر على الاقتصاد ويضر المواطن

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السابق بحكومة الوفاق غير المعتمدة علي العيساوي، اليوم الأحد، أن انعدام الثقة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بطرابلس يؤثر سلبيًا على السوق والاقتصاد بشكل عام.

ولفت العيساوي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إلى أن انعدام الثقة بين الحكومةً والمركزي، والصراع وعدم التعاون بينهما، له نتائج سلبية خطيرة على السوق، بالإضافة إلى أنه يزعزع الثقة في الاقتصاد.

وشدد العيساوي على أن الصراع المستمر بين المؤسسات والحكومة يضر المواطن في نهاية المطاف.

وكان المصرف المركزي في طرابلس نشر خطابا موجها للرئاسي في منتصف الشهر الماضي يطالبه بإيقاف العمل بقرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، لكن الأخير لم يرد على الخطاب مما اضطر المصرف إلى اتخاذ قرار تعديل سعر الصرف الجديد والشروع في عمليات البيع لجميع الأغراض، قبل أن يصدر الرئاسي اليوم الأحد قراره بإيقاف القرار لمدة ثلاث أشهر قابلة للزيادة.

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