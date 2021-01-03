بعيو: عملتنا الوطنية أصبحت مُنهكة وهزيلة مثل الوطن

قال محمد بعيو، رئيس ما يعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام، إن العملة الوطنية انخفضت خلال 21 عاماً بنسبة ‎تقارب الانهيار، وذلك تعليقا على بدء تطبيق سعر الصرف الجديد .

وأوضح بعيو، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اليوم ينتهي رسمياً دولار الـ1.3 دينار، مثلما انتهي قبل 21 سنة دولار الـ330 درهم، ليبدأ دولار الـ4.48 دينار، مؤكدا أن العملة الوطنية أصبحت مُنهكة وهزيلة مثل الوطن تماما .

وأضاف بعيو، أن المواطن اليوم سيدفع 14 ضعف ما كان يدفعه قبل 21 سنة، مبينا أن هذا الانهيار يجعل الليبيين أمام أحد خيارين: “إما أن يندبوا حظهم ويبكوا فقر اليوم الحقيقي حزناً على رخاء أمس الذي كان مجرد وهم اقتصادي، ويقبلون أن تموت الطبقة الوسطى الفاعل الحقيقي في كل دولة، وأن تكبر الطبقة الفقيرة عدداً وتصغر قيمة، وتزداد الطبقة الثرية الفاسدة قوة وتوحشاً مع قلة عددها، وتتوقف الحياة وينتشر الظلم وتزداد الأحقاد”، مضيفا أن الخيار الثاني هو أن يتوجه الجميع إلى العمل أكثر، والتنافس على خلق الثروة عبر الإنتاجية الحقيقية فردياً وجماعياً، مشيرا إلى أن هذا يحتاج أول ما يحتاج إلى سلطات قوية تفرض الأمن وتحقق الأمان وتنجح في التأمين، وتنظم علاقات العمل وضوابط التعاملات، وتنقل الاقتصاد الليبي الذي وصفه بـ” الريعي المتخلف من حضيض ثلاثية الفشل، “الخمول والكساد والفساد”، وتقوم بدور الحكم الحافظ لموازين العدل الاجتماعي، المحافظ على التوازن الاقتصادي والمجتمعي .. على حد قوله .

وتابع بعيو أن هذا لن يكون، وتلك السلطات التي تتمتع بالحد المطلوب والمعقول من الفاعلية والمصداقية، لن تكون نتاج هذا الواقع المتردي لسلطات الأمر الواقع منعدمة الشرعية الحقيقية فاقدة المشروعية، بل ستكون فقط نتاج الانتخابات، التي يستعيد من خلالها الشعب الليبي حقه في منح ومنع الشرعية، التي لا تكتمل حقاً، ولا تتحقق فعلاً بدون المشروعية، التي لابد منها لبقاء السلطات المنتخبة .

واستكمل :”المشروعية لا تأتي بالبروباغندا الإعلامية والخطابات والمزايدة والتهريج والتهييج، بل بالتخطيط والعمل والأداء والمنجزات، مشيرا إلى أن هذا عام الحسم عبر صناديق الاقتراع، لينتهي زمن صناديق الذخيرة، وزمن الموت والضياع والحيرة، وليبدأ مسار بناء الدولة وإنقاد البلاد والعباد والاقتصاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24