ليبيا الان

الثني يدعو لوضع خطة لتطوير شبكة الكهرباء

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الأحد، تعليماته للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بضرورة الرفع من مستوى الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري.

ووفق بيان للحكومة، فقد شدد الثني خلال الاجتماع على ضرورة تقديم خطة لتطوير الشبكة بما يرفع المعاناة عن المواطنين.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الهيئة تقوم بحلحلة المشاكل حسب الأولوية، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد القيام بمعالجة للشبكة وإقامة عمرات للمحطات لتحسين الخدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك