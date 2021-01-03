الثني يدعو لوضع خطة لتطوير شبكة الكهرباء

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الأحد، تعليماته للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بضرورة الرفع من مستوى الخدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري.
ووفق بيان للحكومة، فقد شدد الثني خلال الاجتماع على ضرورة تقديم خطة لتطوير الشبكة بما يرفع المعاناة عن المواطنين.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الهيئة تقوم بحلحلة المشاكل حسب الأولوية، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد القيام بمعالجة للشبكة وإقامة عمرات للمحطات لتحسين الخدمة.
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