الثني يدعو لوضع خطة لتطوير شبكة الكهرباء

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الأحد، تعليماته للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بضرورة الرفع من مستوى الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري.

ووفق بيان للحكومة، فقد شدد الثني خلال الاجتماع على ضرورة تقديم خطة لتطوير الشبكة بما يرفع المعاناة عن المواطنين.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الهيئة تقوم بحلحلة المشاكل حسب الأولوية، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد القيام بمعالجة للشبكة وإقامة عمرات للمحطات لتحسين الخدمة.

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