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الشركسي: اللجنة الاستشارية ستناقش الأسماء المرشحة للسطلة التنفيذية عبر الإنترنت

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن  اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الرسمية غدا الاثنين في 4 مساء و مدة عمل اللجنة أسبوعان من عقد أول جلسة.

وأضاف الشركسي، في تصريح صحفي رصدته “الساعة 24″، أن مهام اللجنة معالجة مسألة الخيارات المطروحة حول اختيار السلطة التنفيذية،وهنالك مقترح بأن تناقش الأسماء المرشحة أو المطروحة للمناصب ثم تبحث آلية الاختيار، مشيرا إلى أن  اللجنة ليست بديلة عن اللجنة القانونية أو أي لجنة أخرى، كما  ستعقد اللجنة 3 لقاءات عبر الاتصال المرئي، والأخير سيكون مباشرا في تونس.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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