اشتباك مسلح بين الجيش وقوة تابعة للوفاق وسط سبها

أفادت مصادر إعلامية محلية، بوقوع اشتباك مسلح استمر لمدة دقائق بين أفراد من الكتيبة 116 التابعة للجيش، وقوة من منطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قرب مبنى الهلال الأحمر بوسط مدينة سبها.

وذكرت المصادر، أن الاشتباك حدث على خلفية تجمع أفراد تابعين لقوة منطقة سبها العسكرية لقراءة تهنئة لقوات الوفاق بمناسبة ما يسمى بعيد استقلال ليبيا، وتهنئة القوات المشاركة في الاستعراض العسكري بطرابلس قبل أيام.

وقال شهود عيان إن القوة التابعة للجيش قامت بإغلاق طريق فرعي مجاور لمنطقة سبها العسكرية التابعة للوفاق، ما أدى إلى استفزاز القوات التابعة للوفاق، وقيامها بإطلاق النار ردا على إغلاق الطريق؛ بدورها قامت القوة التابعة للجيش بالرد على مصدر النيران.

وتسببت الحادثة بفوضى وازدحام في الطرق والشوارع الفرعية، فيما لم يسفر الاشتباك عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وتشهد المنطقة استنفاراً أمنياً بعد إغلاق ما يسمى بـ “كتيبة 116” الشوارع المؤدية لمقر منطقة سبها العسكرية التابعة للوفاق غير المعتمدة والواقع خلف مبنى جمعية الهلال الأحمر.

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