بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.. تشكيل اللجنة التأسيسية للتيار الوطني 

اجتمع مجموعة من الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين من مدن اجدابيا وبنغازي ودرنة والبيضاء والمرج والساحل والابيار، أمس السبت 2 يناير بمدينة المرج بضيافة المهندس الشريف الوافي.

وأوضح حساب المكتب الإعلامي بلدية جردس العبيد، على فيسبوك، أن الاجتماع ناقش التنسيق والعمل لتشكيل وتأسيس كيان يكون مظلة لدور سياسي يتطلع إلى تقديم رؤية سياسية فيما يتعلق بالحوار الليبي القائم الآن في تونس وكذلك الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر والتطرق إلى المطالبة بتوزيع الثروات والمؤسسات على الأقاليم والقضاء على المركزية والتهميش والمصالحة الوطنية.

وفي ختام الاجتماع تم تشكيل اللجنة التأسيسية للتيار الوطني للعمل والإعداد للاجتماع القادم ووضع التصورات وبنود الاجتماع وهيكلية عمل اللجنة.

د. عزالدين العوامي

د. الناجي المغربي

د. علي الحاسي

د. حمدي الرعيض

المستشار ادريس الدرسي

أ. عبدالرحيم هارون

أ. مهيوس القطراني

أ. عبداللطيف بوسحيب

أ. خليل العوكلي

أ. زاهي الطلحي

أ. طارق التاجوري

أ. أشرف تربح

أ. سعد الزبو

أ. ناصر الحاسي

أ. محمد اسماعيل

أ. محمد عبدالحفيظ

أ. حسن صالح

أ. صالح فضل الله