السيد رئيس مجلس الوزراء يجري جولة بمستشفى تاكنس العام رفقة مستشاريه للشؤون الطبية

تاكنس 03 يناير 2020 (وال)- أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، جولة تفقدية بمستشفى تاكنس العام، رفقة مستشاريه للشؤون الطبية.

هذا واطلع رئيس مجلس الوزراء؛ على أبرز احتياجات المستشفى، والأعمال الجارية من تحويرات وإنشاءات داخل أسوار المستشفى.

وأشاد السيد الرئيس بالجهود المبذولة من قبل طاقم المستشفى، مؤكدًا في الوقت ذاته عمله على توفير كافة احتياجات المستشفى في أقرب وقت ممكن، لضمان سيّر العمل على أكمل وجه، بما يُكفل تقديم الخدمات للمواطنين بالوجه المطلوب. (وال- تاكنس) ر ت

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