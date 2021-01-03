السيد رئيس مجلس الوزراء يجري جولة بمستشفى تاكنس العام رفقة مستشاريه للشؤون الطبية

تاكنس 03 يناير 2020 (وال)- أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، جولة تفقدية بمستشفى تاكنس العام، رفقة مستشاريه للشؤون الطبية.
هذا واطلع رئيس مجلس الوزراء؛ على أبرز احتياجات المستشفى، والأعمال الجارية من تحويرات وإنشاءات داخل أسوار المستشفى.
وأشاد السيد الرئيس بالجهود المبذولة من قبل طاقم المستشفى، مؤكدًا في الوقت ذاته عمله على توفير كافة احتياجات المستشفى في أقرب وقت ممكن، لضمان سيّر العمل على أكمل وجه، بما يُكفل تقديم الخدمات للمواطنين بالوجه المطلوب. (وال- تاكنس) ر ت
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك