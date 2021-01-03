“العامة للكهرباء”: تشغيل محطة القرقني بعد أعمال الصيانة

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنه تم توصيل محول القدرة رقم ” 2 ” جهد 11/30 ك.ف بمحطة القرني ، ومحول التغذية الداخلي ، كما تم توصيل خطي التقنية والاصلاح والتأهيل جهد 11 ك.ف .

وأضافت الشركة في إيجاز صحفي، تم توصيل المحولات بعد استكمال أعمال الصيانة والاختبارات التشغيلية بمحطة القرقني والتي تمت بجهود دائرتي صيانة شرق طرابلس والتحكم الفرعي طرابلس بإدارة شبكات الجهد المتوسط .

وقد أعلنت الشركة في وقت سابق، أن مدير الإدارة العامة للمشروعات والإنتاج برفقة كل من مدير إدارة متابعة مشروعات المحطات الغازية والدورة المزدوجة ومدير المشروع ، قاموا بزيارة ميدانية إلى محطة الزهراء للاطلاع على اعمال صيانة الوحدة الأولى، وقد استمعوا لشرح مفصل من قبل مدير المشروع والمهندسين القائمين على عملية استكمال باقي الوحدات وجاءت الزيارة للاطلاع على مشروع استكمال الوحدة الأولى لمحطة الزهراء بـقدرة إنتاجية 47 ميجا وات التي تنفذها شركة (بياج) والمتوقع تشغيلها وإدخالها للشبكة العامة خلال شهر مارس 2021 م ، وذلك لتخفيف من ساعات طرح الأحمال خلال الذروة الصيفية القادمةِ