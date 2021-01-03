الأسطى: أزمة تشكيل الحكومة الجديدة تكمن في الأشخاص وليس الآليات

طالب العضو المنشقّ عن مجلس النواب خالد الأسطى، بعدم الربط بين موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا .

وأوضح الأسطى، في تصريح إعلامي، أن اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية سيكون عن طريق نظام التزكيات، وسيراعى به النقاط الجغرافية والتوازنات وغيرها، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية ستقدم مجموعة اقتراحات لحل المسار التنفيذي وتطرحها على الأعضاء.

وأضاف الأسطى أن المهمة الأساسية للجنة هي وضع مقترحات للآليات وإحالتها لملتقى الحوار السياسي، والتواصل مع الأعضاء، ومحاولة الدفع بالمسار للأمام، مؤكدا أن تحقيق حكومة واحدة والذهاب لأبعد من مسألة الاجتماعات في تونس والمغرب يعتمد على عزم أعضاء لجنة الحوار المضي قدمًا لتحقيق الإنجاز، لافتًا إلى أنه كانت هناك بكل وضوح آلية سلسة تم الاتفاق عليها خلال الجولة الأولى؛ لكن ماحدث بعد ذلك يتعلق بوضع اشتراطات لها العلاقة بالجغرافية التي كانت سببًا بالعرقلة.

وأعرب عن أملة بأن يكون هناك حلحلة لهذه المسألة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والأهم عدم الربط مابين موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة؛ لأن البلاد تحتاج لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فالمشكلة بالأشخاص الموجودين وليس بالآليات.

وأضاف أنه من خلال جلسات الحوار لم يتم ملاحظة أي نوع من ممارسة الضغوطات على الأعضاء، مبينا أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز لديها رأي يجب أن يتم العمل به، والبعثة تعمل تحت عضوية مجلس الأمن وخمس دول كبرى، وهي لم تستطع إيقاف الحرب؛ لذلك لا تستطيع فرض السلام .

وأشار إلى أن المشكلة داخلية داخل لجنة الحوار والجميع يحاول الوصول لآلية مرضية، لافتا إلى أن اللجنة القانونية تكلمت بشكل عام خلال اجتماعها وقامت بعمل جيد، ويتوقع أن تقوم بإحالة تقارير تفصيلية للأعضاء في ما يخص هذا المسار. واختتم حديثه مبينًا أن اللجنة مناطة بالتواصل مع مجلسي النواب والدولة في هذا المسار، مشيرًا إلى أنه ومن خلال الاجتماع السابق، التقى أعضاء لجان الحوار مع عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات لمناقشة التجهيزات اللازمة لإجراء للانتخابات الوطنية.

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