«الهنقاري»: «أبو مطاري» جاسوس خبيث يعمل لصالح «حفتر»

وصف محمد الهنقاري، الضيف الدائم على قنوات «الإخوان» والتي تقدمه كـ«محلل سياسي»، فرج أبو مطاري وزير مالية الوفاق بـ«الجاسوس الخبيث»، واتهمه بأنه يعمل لصالح المشير خليفة حفتر.

وقال «الهنقاري»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن “هذا الجاسوس الخبيث فرج أبو مطاري وزير مالية الوفاق، صبي مراجع غيث خادم حفتر المطيع استغل الخلاف بين الصديق الكبير. والساذج الأهبل السراج الذي أعمى عقله وقلبه كراهيته للصديق الكبير وتحالف معه وأصبح يسيطر على وزارة الاقتصاد”.

وتابع؛ “ومنها سيطر على المصرف الليبي الخارجي الذي به إيرادات النفط. والآن يسير إلى السيطرة على مصرف ABC المملوك للمصرف المركزي”ن مردفًا؛ “وأبو مطاري يقوم بتحويل ميزانية ببنود مشبوهة باحتيال إلى الشرق لدعم حفتر”.

وأوضح «الهنقاري»، أن “أبو مطاري هذا الخبيث أصيب بمرض شهوة السلطة والمال والشهرة والذي جعله يسعى إلى إرضاء جهويته في الشرق من أجل دعمه للحكم مستقبلا”.