بلدية مصراتة: الحرس البلدي أقفل أحد صالونات الحلاقة في المدينة بالشمع الأحمر

أعلن الحرس البلدي بمدينة مصراتة ضبط عددا من المخالفات بالمطاعم وصالونات الحلاقة، وإقفال أحد صالونات الحلاقة بالشمع الأحمر.

وأكد حساب بلدية مصراتة على فيسبوك، في بيان، أن “وحدة الدوريات بجهاز الحرس البلدي مصراتة قامت الأحد، بجولة تفتيشية استهدفت من خلالها عدة مطاعم وصالونات حلاقة بوسط مدينة مصراتة، وبعض الباعة العشوائيين”.

وتابع البيان، أن “هذه الجولة التفتيشية تأتي للتأكيد على الإجراءات القانونية بهذه المطاعم والصالونات، والتي تتمثل في؛ صحة إجراءات البطاقات الصحية للعاملين، وإذن مزاولة النشاط، وكذلك التفتيش الصحي، ومتابعة نظافة هذه الأماكن، والمواد التي يستعملونها، ونظافة العاملين بها”.

وأوضح البيان، أنه “في خضم هذه الجولة تم تسجيل عدة مخالفات تمثلت في؛ عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم، وصالونات الحلاقة، وبناء على هذه المخالفات قامت هذه الوحدة بإقفال أحد صالونات الحلاقة بالشمع الأحمر، وقام عناصر وحدة الدوريات بمتابعة ومنع البيع العشوائي على الأرصفة المعرقل لحركة السير‏، وغير المرخص لهم”.