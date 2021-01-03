برلماني مصري: الرئيس السيسي مهتم بالحفاظ على المقدرات الليبية في مواجهة الأطماع التركية

قال عضو مجلس النواب المصري، أيمن محسب، إن “اهتمام الرئيس السيسي بملف القضية الليبية والتعامل معه بحكمة كان الهدف الأساسي منه حماية الأمن القومي العربي وترسخ أسس السلام، والحفاظ على المقدرات الليبية في مواجهة الأطماع التركية”.

وأضاف “محسب”، في تصريحات صحفية، أن “المجتمع الدولي مطالب بدعم الجهود المصرية في ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد وفى مقدمتها القوات التركية والمرتزقة”.

وأكد أن “مصر تواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تسوية الأزمات الذي تشهدها المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع خلال السنوات الماضية التدخل لحل العديد من القضايا العربية التي إعادة الاستقرار للمنطقة.

وأوضح أن “جهود مصر تهدف إلى السعي لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار”.