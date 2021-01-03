برلماني مصري: الرئيس السيسي مهتم بالحفاظ على المقدرات الليبية في مواجهة الأطماع التركية

قال عضو مجلس النواب المصري، أيمن محسب، إن “اهتمام الرئيس السيسي بملف القضية الليبية والتعامل معه بحكمة كان الهدف الأساسي منه حماية الأمن القومي العربي وترسخ أسس السلام، والحفاظ على المقدرات الليبية في مواجهة الأطماع التركية”.
وأضاف “محسب”، في تصريحات صحفية، أن “المجتمع الدولي مطالب بدعم الجهود المصرية في ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد وفى مقدمتها القوات التركية والمرتزقة”.
وأكد أن “مصر تواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تسوية الأزمات الذي تشهدها المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع خلال السنوات الماضية التدخل لحل العديد من القضايا العربية التي إعادة الاستقرار للمنطقة.
وأوضح أن “جهود مصر تهدف إلى السعي لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار”.
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