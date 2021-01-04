بريون يصف قرار تعديل سعر الصرف بـ ” الإجراء الموجع “

دعا المستشار المصرفي نوري بريون، إلى إنشاء مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية يقوم بدراسة وتحليل جميع تشوهات الاقتصاد؛ تمهيدًا لوضع خطة معالجة ملائمة لها، عبر إرساء سياسات مالية وتجارية مُحفزة للتنمية مع المحافظة على استقرار سعر الصرف.

واعتبر بريون، في تصريح صحفي، أن تعديل سعر الصرف إجراء موجع جدًا لغالبية الشعب؛ خاصة بعدما فقد الناس كل الدعم الذي تقدمه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، متساءلا: “عما إذا كان الإجراء الخاطئ المتمثل بزيادة سعر صرف الدولار سيفاقم معاناة الليبيين والمقيمين على السواء؟”. وأوضح بريون أن الإجراء الاقتصادي الصحيح يكمن في أن يكون سعر الصرف الفعلي قريبًا من السعر الرسمي، بما يحافظ على القوة الشرائية للدينار ومستوى معيشة الفقراء.

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