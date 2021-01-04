علي العيساوي: الصراع بين الحكومة والمركزي سيؤثر على الاقتصاد ويضر المواطن

قال وزير الاقتصاد والصناعة السابق بحكومة الوفاق علي العيساوي، في تغريده له على حسابه بموقع توتير، ن انعدام الثقة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بطرابلس يؤثر سلبيًا على السوق والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف العيساوي أن انعدام الثقة بين الحكومةً والمركزي والصراع وعدم التعاون بينهما له نتائج سلبية خطيرة علي السوق ويزعزع الثقة في الاقتصاد، مشيرا إلى أن الصراع المستمر بين المؤسسات والحكومة يضر في نهاية المطاف المواطن.

يذكر أن المصرف المركزي في طرابلس نشر خطبا موجه للرئاسي في منتصف الشهر الماضي يطالبه بإيقاف العمل بقرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، لكن الأخير لم يرد على الخطاب مما اضطر المصرف إلى اتخاذ قرار تعديل سعر الصرف الجديد والشروع في عمليات البيع لجميع الأغراض قبل أن يصدر الرئاسي اليوم الأحد قراره بإيقاف القرار لمدة ثلاث أشهر قابلة للزيادة.