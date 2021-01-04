الشح: عقيلة صالح سيخرج من المشهد السياسي في وقت ليس ببعيد

أكد المستشار السياسي السابق في ما يسمى بمجلس الدولة أشرف الشحّ، أنه في حال عدم إجراء الانتخابات نهاية عام 2021 -كما هو مقرر- فإن الانقسام سيزداد، والانهيار الاقتصادي سيتفاقم وسيصعب تداركه، مؤكدًا أن إجراء انتخابات هو نقطة تحول رئيسية في مسار الأزمة.

وأوضح الشح، في تصريح صحفي، أن الإصرار على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة الدستورية يعتبر عرقلة لإقامة الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر 2021؛ لافتا إلى أن هناك العديد من معارضي هذا الاستفتاء .

وأكد أن هناك مَن يطالب بإعداد قانون خاص للاستفتاء محاولة منه للحصول على الغالبية بـ (لا)؛ كي نعود إلى نقطة الصفر، ولا يحدث أي تقدم في حل الأزمة الليبية .

وأضاف أن ما تردد بشأن إصرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على تولي رئاسة المجلس الرئاسي دون التنازل عن رئاسة البرلمان، مبينا أن الدائرة تضيق عليه كثيرًا، وهو متيقن من أن هذه فرصته الأخيرة للوصول إلى السلطة بشكل كامل، وهو يعلم أن رصيده في الشرق في ظل الانقسامات التي حدثت هناك لن يعطيه مساحة زمنية في المستقبل لتحقيق أهدافه السلطوية، وسيكون هو أكبر الخاسرين وسيخرج من المشهد السياسي في وقت ليس ببعيد حال عدم تشكيل السلطة الانتقالية .

وأشار إلى أن تولي الإدارة الأمريكية الجديدة يوم 20 يناير الجاري سيكون له تأثير على الوضع الإقليمي، معربا عن آمله في أن يكون ذلك التأثير إيجابيًا في ظل الإعداد للانتخابات، وأن يساعد في إجراء الانتخابات الليبية في عام 2021 .

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