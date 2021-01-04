مركز الرقابة يعقد اجتماعه السنوي الأول

عقد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الاجتماع التقابلي الأول لسنة 2021م ضم كلا من رئيس جهاز الحرس البلدي رفقته مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز يقابلهم عن مركز الرقابة على الأغذية و الادوية كلا من مدير فرع طرابلس ومدير مكتب الرقابة الداخلية ومدير مكتب الإعلام ورئيس قسم رقابة الداخلية طرابلس و رئيس الحركة بالمركز والفريق الإعلامي المصاحب.

وتناول الاجتماع، مناقشة إجمالي الجولات التفتيشية والأعمال التي قام بها مركز الرقابة رفقة جهاز الحرس البلدي وطرح أبرز المخرجات التي تم إلتماسها من خلال هذه الجولات و تدوينها كتوصيات لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بها والتي تتمتل “مجلس النواب الليبي – وزارة الاقتصاد والصناعة – وزارة الحكم المحلي – وزارة الصحة – وزارة التعليم – مصلحة الجمارك”، كلا فيما يعنيه حسب المشكلة والحل في القطر الغذائي والدوائي الناتجة عن واقع الجولات الواقعة بأماكنها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على دعوة المعنين من جهات ذات العلاقة لعقد اجتماع موسع يتم الاتفاق فيه على وضع خريطة عمل كلا حسب الاختصاص.

وعلى هامش الاجتماع، تم تقديم درع شكر وتقدير و شهائد ثناء لكل من رئيس الجهاز ونائبه و العناصر المرافقة لجولات مفتشي المركز.

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