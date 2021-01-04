مدير عام الخطوط الأفريقية يزور بنغازي ويطلع مدير المنطقة الشرقية على خطط التطوير

أجرى مدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية خليل المجعي، مساء الأحد، زيارة إلى مقر إدارة المنطقة الشرقية ببنغازي، وذلك في إطار خطة الشركة لتوسيع أعمال التشغيل بمنطقة بنغازي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وبحسب إيجاز صحفى للشركة، كان في استقبال المجعي مدير الشركة بمنطقة بنغازي عبد الرحمن زيد الذي اجتمع برفقة المدير العام برؤساء الأقسام في إدارة المنطقة، لمناقشة كافة الأمور والتطرق لكل المشاكل والعراقيل إضافةً إلى الوقوف على أهم ما تم إنجازه من قبل إدارة المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

واطلع المجعي، خلال الاجتماع، الحضور على البرامج الجديدة لإدارة الشركة لتطوير العمل بمنطقة بنغازي وتعزيز مكانتها، مشيداً بالجهود المبذولة من مدير المنطقة وكافة العاملين.