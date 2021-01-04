أمن الرجبان يضبط شخصين يقومان بسرقة الأسلاك الكهربائية

تمكن أعضاء مركز شرطة الرجبان بمديرية أمن جادو، من ضبط شخصين يقومان بسرقة الأسلاك الكهربائية الارضية وخيوط الألياف الكهربائية الممتدة بين خطوط النقل وتخريبها.

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما الى قسم البحث الجنائي بالمديرية لإستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، عقد مدير أمن جادو عميد علي الهزهازى، اجتماعا برؤساء المراكز والاقسام والوحدات وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة ورئيس قسم الشؤون الإدارية وضباط شؤون ديوان المديرية.

وأكد مدير الأمن، على ضرورة إدراج خطة تأمين بداية العام الدارسى لطلبة المؤسسات التعليمية ضمن المهام الأمنية من خلال عناصر أقسام شرطة المرور والحيلولة دون وقوع حوادث مرورية والحفاظ على السلامة المرورية، والاستمرار بتمراكزت الدوريات الأمنية لمراكز الشرطة على الطرقات العامة خارج المدن للحرص على سلامة المسافرين وتأمين وصول ناقلات الوقود للمحطات ليتسنى للمواطن الحصول على مادة الوقود.

وشدّد مدير الأمن على متابعة الإجراءات الإحترازية للوقاية من جائحة كورونا بالتعاون مع اللجان الصحية وعدم التهاون مع المخالفين، منبه على ضرورة التقيد بالتعليمات والالتزام بالضبط والربط وتحسين الأداء الأمنى.

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