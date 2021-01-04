الثني يستلم التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة

استلم رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة عن العام الماضي، وخطة عمل الوزارة للعام الحالي.

وتسلم الثني التقرير، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وتضمن التقرير، إحصائيات عمل للمستشفيات التي تدار بعملية شراء الخدمة، وكافة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية.

كما تضم التقرير أوضاع مشروع صيانة مستشفى الأطفال بنغازي، ومركز العقم بالجبل الأخضر.

وتناول الاجتماع تحديد موعد افتتاح مستشفى البريقة العام، و تطوير مركز الكلى ببنغازي.

وناقش الاجتماع عمل إدارة التفتيش بوزارة الصحة ودعمها للقيام بواجبها على الوجه الأكمل، ودراسة دعم العناصر الطبية التي ترغب بالعمل في المستشفيات التعليمية بالمدن.

وتطرق الاجتماع بالدراسة لحل مشكلة الأكسجين الطبي بالمستشفيات ومراكز العزل الصحي.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التعجيل بإصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأمين الصحي، المقررة في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية.

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