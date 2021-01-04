الثني يستلم التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة

استلم رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة عن العام الماضي، وخطة عمل الوزارة للعام الحالي.
وتسلم الثني التقرير، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.
وتضمن التقرير، إحصائيات عمل للمستشفيات التي تدار بعملية شراء الخدمة، وكافة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية.
كما تضم التقرير أوضاع مشروع صيانة مستشفى الأطفال بنغازي، ومركز العقم بالجبل الأخضر.
وتناول الاجتماع تحديد موعد افتتاح مستشفى البريقة العام، و تطوير مركز الكلى ببنغازي.
وناقش الاجتماع عمل إدارة التفتيش بوزارة الصحة ودعمها للقيام بواجبها على الوجه الأكمل، ودراسة دعم العناصر الطبية التي ترغب بالعمل في المستشفيات التعليمية بالمدن.
وتطرق الاجتماع بالدراسة لحل مشكلة الأكسجين الطبي بالمستشفيات ومراكز العزل الصحي.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة التعجيل بإصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأمين الصحي، المقررة في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية.
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