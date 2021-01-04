جمال الفلاح: الأطراف الخاسرة في 2014 ستعرقل الانتخابات القادمة

قال جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، إن الشعب ينتظر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويتوق إليها، معتبرا أنها ستنهي مرحلة من العبث والفوضوية في الشرعية السياسية، وتضع حداً للانقسام في البلاد.

وأوضح الفلاح، في تصريح صحفي، أن هناك أطرافاً في المشهد السياسي تطيل عمر الأزمة وتضع العراقيل لإفشالها، لأنها تعلم أن هذه الانتخابات سوف تقصيها من المشهد العام، بطريقة حضارية وديموقراطية .

وأشار الفلاح إلى أن الانتخابات تحتاج لأرضية دستورية وقانونية، وهو ما لا يتوفر حتى الآن، مشددا على أهمية ذلك لقطع الطريق على المشككين في نزاهتها ومدى صحتها.

وأكد الفلاح أن هناك أطراف مستفيدة كثيراً من المشهد الحالي، بما يعتريه من انقسام وفوضى، وهي نفسها التي انقلبت على انتخابات مجلس النواب في عام 2014 بعد خسارتها، ويتوقع أن تعرقل كل شيء يؤدي إلى هذا الاستحقاق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24