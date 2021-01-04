الشاطرمهاجما عقيلة صالح و ترامب: ذات طبيعة واحدة في هدم الديمقراطية

هاجم عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، متهما اياه بأنه يسعى لتقويض الديمقراطية في ليبيا .

وقال الشاطر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن الشعوب ذات طبيعة واحدة سواء في ليبيا أو الولايات المتحدة الأمريكية بعضهم يتأثر بقياداتها السياسية، لافتا إلى أنه في أميركا رئيس خسر الانتخابات و يسعى لتقويض الديمقراطية في بلاده، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وأضاف أنه في ليبيا رئيس للنواب منتخب سبقه في تقويض الديمقراطية، في إشارة إلى محاولات عقيلة صالح لإفشال المسارات السياسية والتئام مجلس النواب خوفا من اقصاءه خارج المشهد السياسي.

واختتم تغريدته قائلا:” قديما قيل الشعوب على دين ملوكهم” .

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