أبو عرقوب يهدد وليامز: موعدنا في الـ 23 من يناير

قال الناطق باسم “حراك همة طرابلس”، أحمد أبو عرقوب، إن مهلة الـ 90 يوما التي حددتها المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد اقتربت من الانتهاء، ولم يتحقق أي شئ مما وعدت به البعثة .

وأوضح أبوعرقوب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بالتزامن من اقتراب الموعد في الـ 23 من يناير الجاري، فسيتم تفعيل هاشتاج جديد”#مصداقية_ستيفاني_23_1” ، للضغط علي البعثة لتنفيذ ما تعهدت به، مهددا بالحشد لمظاهرات مليونية في كافة المدن والقرى للمطالبة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتعيين مبعوث أممي جديد يحل محل ستيفاني وليامز .

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