“وفد سرت” يدعو أهالي المدينة للوقوف ضد “دواعش المال العام”

أصدر وفد سرت إلي رئاسة الحكومة الليبية، بيانا حول زيارته إلى مقر الحكومة، في مدينة بنغازي.

ووجهّ وفد سرت، بيانه لأهالي سرت، “إلى أهلنا بي مدينة سرت الأبية الرافضة للمساوامات والابتزاز، نحيطكم علما بيما حدث تفصيلا في زيارتنا إلي مجلس الوزراء بنغازي”.

وأوضح بيان وفد سرت، “كانت الدعوة لعقد إجتماع يخص أحتياجات المدينة ورافقنا في الرحلة الحكماء والأعيان ومسؤولين قطاعات المياه وجهاز الأسكان والمرافق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية وممتلين عن حراك شباب سرت”.

وبيّن الوفد في بيانه، “كانت بداية العرقلة بمحاولة فرض شخصيات جدليا متيرة للفتنة علي الوفد و لم يكونو من ضمن المسجلين في قاعة الحظور ولم يرافقو الوفد من سرت بل وجدناهم أمامنا في مقر رئاسة الوزراء”.

وتابع بيان وفد سرت إلى الحكومة الليبية، “بعد انتظار دام لساعتين تم اخبارنا أن المطلوبون للمقابله هم الحكماء فقط لكي ينظرما في موضوع مجلس تسييري جديد مما دعا الوفد للمغادرة والتوجه إلي مقر لواء طارق بن زياد ومقابلة ممتل للقيادة العامة الذي ابلغنا بمواصلة عمل المجلس التسييري لمهامة وأن يكون تحت رعاية القيادة العامة”.

ودعا وفد مدينة سرت، كافة أهالي المدينة إلي رص الصفوف والوقوف في وجه ديناصورات النسبة ودواعش المال العام وعدم التفريط في حقوق المدينة والتصدي بالعابثين بالنسيج الأجتماعي من أشخاص لم يتوانو في التعامل مع الدواعش وشد أزرهم والتصدي معهم.

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