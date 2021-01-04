“وفد سرت” يدعو أهالي المدينة للوقوف ضد “دواعش المال العام”

أصدر وفد سرت إلي رئاسة الحكومة الليبية، بيانا حول زيارته إلى مقر الحكومة، في مدينة بنغازي.
ووجهّ وفد سرت، بيانه لأهالي سرت، “إلى أهلنا بي مدينة سرت الأبية الرافضة للمساوامات والابتزاز، نحيطكم علما بيما حدث تفصيلا في زيارتنا إلي مجلس الوزراء بنغازي”.
وأوضح بيان وفد سرت، “كانت الدعوة لعقد إجتماع يخص أحتياجات المدينة ورافقنا في الرحلة الحكماء والأعيان ومسؤولين قطاعات المياه وجهاز الأسكان والمرافق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية وممتلين عن حراك شباب سرت”.
وبيّن الوفد في بيانه، “كانت بداية العرقلة بمحاولة فرض شخصيات جدليا متيرة للفتنة علي الوفد و لم يكونو من ضمن المسجلين في قاعة الحظور ولم يرافقو الوفد من سرت بل وجدناهم أمامنا في مقر رئاسة الوزراء”.
وتابع بيان وفد سرت إلى الحكومة الليبية، “بعد انتظار دام لساعتين تم اخبارنا أن المطلوبون للمقابله هم الحكماء فقط لكي ينظرما في موضوع مجلس تسييري جديد مما دعا الوفد للمغادرة والتوجه إلي مقر لواء طارق بن زياد ومقابلة ممتل للقيادة العامة الذي ابلغنا بمواصلة عمل المجلس التسييري لمهامة وأن يكون تحت رعاية القيادة العامة”.
ودعا وفد مدينة سرت، كافة أهالي المدينة إلي رص الصفوف والوقوف في وجه ديناصورات النسبة ودواعش المال العام وعدم التفريط في حقوق المدينة والتصدي بالعابثين بالنسيج الأجتماعي من أشخاص لم يتوانو في التعامل مع الدواعش وشد أزرهم والتصدي معهم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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