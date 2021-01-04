المرصد السوري: 7000 مرتزق يقاتلون ضد الجيش في ليبيا

كشف مدير ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، عن وجود 7000 مرتزق سوري جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق ضد الجيش .

وقال عبد الرحمن في تصريح صحفي، إن المرتزقة لم يحصلوا على كامل مرتباتهم، التي وعدتهم بها تركيا، والمقدرة بـ 2000 إلى 3000 دولار، مبينا أن قادة المرتزقة يقومون باقتطاع جزء من مرتباتهم قبل تحويلها لأهلهم في بلدهم، كما يتم تأخيرها للاتجار بها في سوق العملات التركية.

ولفت المرصد ، في تقرير له، إلى أن قضية وجود المرتزقة السوريين في ليبيا، عادت إلى الواجهة في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية، التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من اتفاق الأطراف الليبية بجنيف في الـ24 من أكتوبر الماضي على منح مهلة 90 يوما لخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، لكن تركيا أوقفت عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سوريا منذ منتصف نوفمبر الماضي.

ويعزز إيقاف تركيا لعملية عودة المرتزقة، الذين أرسلتهم للقتال في ليبيا، الشكوك حيال نيّة أنقرة عرقلة جهود التسوية في البلاد، لاسيما وأنها مددت مؤخرا مهمة قواتها في طرابلس 18 شهرا.

وأشار المرصد إلى أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، كما سقط منهم 496 قتيلا.

وكان موقع الرصد العسكري الإيطالي “إيتمال رادار”، المختص في تعقب حركة الطيران العسكري فوق البحر المتوسط، قد كشف أن تركيا واصلت نقل الأسلحة إلى غرب ليبيا، عبر رحلات طائرات شحن عسكرية تابعة لها. وأكد الموقع هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين من طراز “إيرباص إيه 400 إم” في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، مشيراً إلى أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة ” كونيا” وسط تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24