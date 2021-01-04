ناجي مختار: انسحاب التشكيلات المسلحة من محاور القتال أمر ضروري

أكد رئيس الكتلة الوطنية في مايسمى بمجلس الدولة ، ناجي مختار أن انسحاب التشكيلات المسلحة أمر ضروري لتحقيق الاستقرار ووقف حالة الاحتراب الحالية في البلاد، محذراً من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي على الأراضي الليبية.

وكان نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي، قد طالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط لإنهاء كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية، ومحاسبة المخالفين للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته، وأشار 36 عضواً في منتدى الحوار ، من أصل 74 عضواً، في بيان لهم إلى الآثار السلبية لمختلف أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون الدولة الليبية، والتي أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة إليها، بمخالفة القرارات الدولية الصادرة بمنعها، داعين النخب السياسية الليبية إلى العمل معاً للوصول إلى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار بلادهم.

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