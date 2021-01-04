بينهم 56 طفلا .. مالطا ترفض إنزال 169 مهاجرا تسللوا من ليبيا

رفضت مالطا، إنزال 169 مهاجرا تسللوا من ليبيا بينهم 56 طفلا بموانئها .

وأنقذت سفينة إنقاذ اللاجئين الإسبانية “أوبن آرمز” 265 مهاجرًا من موت شبه مؤكد في وسط البحر الأبيض المتوسط بين ليلة رأس السنة الجديدة و2 يناير الجاري.

وقبل 20 دقيقة فقط من نهاية العام الماضي، أنقذ الطاقم 169 شخصًا آخرين كانوا على متن قارب خشبي في منطقة البحث في ليبيا، بعد تلقي نداء خاص من منظمات غير حكومية من بينها “هاتف الإنقاذ”.

ويوم السبت، بعد تلقي بلاغ آخر من الخط الساخن لاستغاثة اللاجئين، عثرت سفينة الإنقاذ الإسبانية على قارب خشبي آخر يحمل 96 شخصًا على بعد 100 ميل تقريبًا من مالطا و50 ميلًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

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