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سياسي أمريكي: ليبيا كانت مستقرة وهيلاري كلينتون أغرقتها في الفوضي

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المحلل السياسي الأمريكي جلين هارلان رينولدز، أن ليبيا كانت مستقرة ولا تشكل تهديدًا استراتيجيًا للولايات المتحدة أو حلفائها، قبل أن تتدخل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في ليبيا، والآن هي في فوضى، حيث يتم بيع الناس حرفيا في أسواق العبيد.

وأوضح المحلل الأمريكي، في مقال له بصحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية، أن كلنتون، هي السبب في تحول الأفارقة السود إلى سلعة تباع في أسواق العبيد على الملأ  .

وأستدل بلقطات من ليبيا قال إن شبكة سي إن إن نشرتها مؤخرًا، تظهر شبابا من إفريقيا يُباعون في مزاد علني كعمال مزارع في أسواق العبيد، متساءلاً: ” كيف وصلت إلى هذه النقطة؟”.

وأكد أن ليبيا عانت من الفوضى منذ أن أطاح حلف شمال الأطلسي بالزعيم الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011م، وأنه لا أحد كان وراء هذا الانقلاب غير وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون .

ولفت إلى أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، تفاوضت عام 2003م، مع الزعيم الراحل، لكن إدارة أوباما بدلا من ذلك، مضت في عملية قادتها كلينتون، للإطاحة بالنظام الجماهيري .

 وأكد أن هذا الانقلاب الأمريكي كان كارثة، قائلاً: انفجرت ليبيا في فوضى وحرب أهلية، وغمر اللاجئون أوروبا، وزعزعوا استقرار الحكومات هناك، لكن في ذلك الوقت، زعمت كلينتون أنه كان نصرًا عظيمًا .

وأضاف أنه خلال الفترة القصيرة التي قضاها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أثار السناتور السابق جيمس ويب القضية، قائلاً إن أمريكا فجرت غطاء سلسلة من الاشتباكات القبلية، لا يمكنك الوصول إلى مطار طرابلس في الوقت الحالي، ناهيك عن بنغازي، ولكن مع استمرار الكارثة الليبية في الظهور، فإن دور كلينتون فيها لا يحظى باهتمام كبير، وربما تكون مدفونة تحت كارثة كلينتون- أوباما الأخرى في الشرق الأوسط ، وذلك في إشارة إلى سوريا، مبينا أن ليبيا لاتزال في فئة خاصة بها، ففي سوريا و اليمن، على الأقل، كان الوضع سيئًا بالفعل، لكن ليبيا قبل تدخل كلينتون كانت مستقرة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • American retired government is calling for his country to visit the places of fires in the forests, floods and devastation in the storm disaster, inspect the injured there, go down to them, clean forests from fire camps, hunting, stealing wild animals and transporting them to Europe – after they found young elk, wolves and eagles dead and killed after their parents smuggled into Europe and Germany via commercial ships And put them in cages instead of living in the forests .. !!! —–

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  • متقاعد من الحكومة الأمريكية يطالب حكومة بلاده بزيارة أماكن الحرائق في الغابات والفيضانات والدمار في كارثة العاصفة وتفتيش الجرحى هناك والنزول إليهم وتنظيف الغابات من معسكرات الحريق والصيد وسرقة الحيوانات البرية ونقلها. إلى أوروبا – بعد أن عثروا على صغار الأيائل والذئاب والنسور ميتة ومقتولة بعد تهريب آبائهم إلى أوروبا وألمانيا عبر السفن التجارية ووضعهم في أقفاص بدلاً من العيش في الغابات .. !!! —–

    رد

  • متقاعد من الحكومة الأمريكية يطالب حكومة بلاده بزيارة أماكن الحرائق في الغابات والفيضانات والدمار في كارثة العاصفة وتفتيش الجرحى هناك والنزول إليهم وتنظيف الغابات من معسكرات الحريق والصيد وسرقة الحيوانات البرية ونقلها. إلى أوروبا – بعد أن عثروا على صغار الأيائل والذئاب والنسور ميتة ومقتولة بعد تهريب آبائهم إلى أوروبا وألمانيا عبر السفن التجارية ووضعهم في أقفاص بدلاً من العيش في الغابات .. !!! —–

    youtube.com/watch?v=iLHPt12rFYY

    رد