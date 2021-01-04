داخلية الوفاق تنفى علاقتها بواقعة نبش القبور بمدينة صرمان

ليبيا – صدر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الأحد بيان إدانة لقيام مجهولين بنبش عدد من القبور وإزالة أضرحة في مدينة صرمان وبعض مدن غرب البلاد.

البيان الذي حصلت على نسخة منه صحيفة المرصد أشار إلى متابعة داخلية الوفاق لما حدث استهجانها وإدانتها لهذه الأفعال التي تثير الفوضى وتسبب الإخلال بالأمن العام وتثير الفتن والقلاقل مشددة على التزامها بمنع مثل هذه الأفعال والاعتداءات وعدم إصدارها أية تعليمات لأي جهة أمنية تابعة لها لتقديم العون والمساعدة لمن يقوم بها.

واختتم البيان بالتذكير أن من قاموا بنبش القبور سيتحملون وحدهم عواقب ما قاموا به وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد ضبطهم من قبل مديريات الأمن بالمناطق وفق قانون العقوبات الليبي.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية