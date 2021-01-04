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الوطني لمكافحة الأمراض سبها يسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، اليوم الاثنين، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة شفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن توزيع الإصابات كالتالي:

سبها =7حالات موجبة كلها حالات جديدة
الشاطئ=4حالات موجبة كلها حالات جديدة
اوبارى =1حالة موجبة وهي حالة جديدة
البوانيس =5حالات موجبة منها =3حالة جديدة وعدد =2حالة مخالطة
ام الأرانب =1حالة موجبة وهي حالة جديدة
بنت بيه=1حالة موجبة وهي حالة جديدة

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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