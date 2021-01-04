الوطني لمكافحة الأمراض سبها يسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، اليوم الاثنين، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة شفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن توزيع الإصابات كالتالي:

سبها =7حالات موجبة كلها حالات جديدة

الشاطئ=4حالات موجبة كلها حالات جديدة

اوبارى =1حالة موجبة وهي حالة جديدة

البوانيس =5حالات موجبة منها =3حالة جديدة وعدد =2حالة مخالطة

ام الأرانب =1حالة موجبة وهي حالة جديدة

بنت بيه=1حالة موجبة وهي حالة جديدة

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