جمال الحاجي: الانتخابات قبل تطهير البلد من «الانقلابيين» ستكون نتيجتها ‎%‎70 لصالح حفتر

رأى الناشط السياسي، جمال الحاجي، أن إجراء الانتخابات الآن قبل تطهير البلد ممن وصفهم بـ«الانقلابيين»، ستكون نتيجتها بنسبة 70% لصالح حفتر، على حد تعبيره.

وقال الحاجي، المؤيد للغزو التركي على ليبيا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الانتخابات الآن قبل تطهير البلد من متصدري المشهد والانقلابين نتيجتها والتي يعلمها زمرة قادة المسمى «إسلام سياسي» في تقديري على الأقل بالتزوير والتدخل المصري والروسي والفرنسي 70% لصالح حفتر”، بحسب وصفه.

وأضاف “الباقي تقسم «لديكور الشرعية» ودور تواصل وكر العدالة مع النظام المصري يصب في هذا الاتجاه والمقابل سنخصص لهه منشور خاص”.