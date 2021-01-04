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جمال الحاجي: الانتخابات قبل تطهير البلد من «الانقلابيين» ستكون نتيجتها ‎%‎70 لصالح حفتر

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى الناشط السياسي، جمال الحاجي، أن إجراء الانتخابات الآن قبل تطهير البلد ممن وصفهم بـ«الانقلابيين»، ستكون نتيجتها بنسبة 70% لصالح حفتر، على حد تعبيره.

وقال الحاجي، المؤيد للغزو التركي على ليبيا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الانتخابات الآن قبل تطهير البلد من متصدري المشهد والانقلابين نتيجتها والتي يعلمها زمرة قادة المسمى «إسلام سياسي» في تقديري على الأقل بالتزوير والتدخل المصري والروسي والفرنسي 70% لصالح حفتر”، بحسب وصفه.

وأضاف “الباقي تقسم «لديكور الشرعية» ودور تواصل وكر العدالة مع النظام المصري يصب في هذا الاتجاه والمقابل سنخصص لهه منشور خاص”.

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الانتخابات الحاجي المشير خليفة حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لم يكن هناك نظام في بنغازي العام 2014 حتي ينقلب عليه حفتر بل كانت فوضي امتشق فيها كل من هب ودب السلاح وبرز تنظيم انصار الشنيعه المدعو من ماليا من حزب شواذ المسلمين الذين يسمون زورا بأخوان المسلمين وهم الي أخوة الشيطان أقرب منه الي اخوة المسلمين واصبح كل من كان عسكري سابق او شرطي يذبح في أستيقافات نصبوا انصار الشنيعه ومن يذهب من الضباط السابقين توضع قنبله في سيارته ويآتي الي سيارته علي قلب غافل وعندما اصبح القتل ظاهره ماثله للعيانه تنادي الخيرين من ابناء برقه وتجمعوا أمام بيت خليفة عمر المختار في بريه اعني به السيد حفتر وطلب منه إعادة تكوين الجيش والتصدي بحزم وثبات لأنصار الشنيعه المدعومين من أخوان الشيطان فالرجل مفوض من شيوخ القبائل بإعادة هيبة الجيش هذا كل ما حصل اما فزاعة انقلابي فلم يكن هناك نظام حتي ينقلب عليه بل هو من اعادة الامن والنظام الي الجزء الشرقي من البلاد

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