«دراه»: الطريق الساحلي سيظل مغلقا وليس لدينا مرتزق واحد في «بوقرين»

قال عبد الهادي دراه متحدث باسم ما تعرف “غرفة عمليات سرت الجفرة” إن: “قواتنا في نقاط تمركزاتها والاستطلاع يقوم بواجبه على أكمل وجه، ومليشيات حفتر لم تنفذ بنود اتفاق 5+5 رغم مرور 90 يوماً عليه، ولم يسحب المرتزقة الروس والجنجويد. قواتنا باقية ولا تتوقف على انسحاب كتيبة من غيره، والمحور بالكامل أصدر بياناً أكد فيه استمرار تمركزاتها كما هي” وفق زعمه.

أضاف “دراه” في مداخلة هاتفية مع قناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني – مساء أمس الأحد: “نرغب في فتح الطريق ورفع المعاناة، لكن ليس قبل سحب المرتزقة، وليس لدينا مرتزق واحد في بو قرين، بعكس الجهة الأخرى هناك الجنجويد، وما زال الطيران الروسي والسوري يرسل المرتزقة والدعم، ولم تنسحب المليشيات وهو مستمر في دوره، ونحن جاهزون لأي أمر يصدر من “الغرفة” وفق قوله.