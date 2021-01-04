ضبط متورطين في سرقة أسلاك وألياف كهربائية بالرجبان

ضبط أفراد مركز شرطة الرجبان شخصين متورطين في سرقة أسلاك الكهرباء الأرضية والألياف الكهربائية الممتدة بين خطوط النقل وتخريبها.

واتخذ المركز، التابع لمديرية أمن جادو، الإجراءات القانونية معهما، وأحالهما إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية؛ لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

واشتكت الشركة العامة للكهرباء، في عدة بيانات، من كثرة حوادث السرقة التي تتعرض لها معداتها، محذرة من أن الأمر يؤدي لأضرار بالغة في الشبكة، إضافة إلى انقطاع التيار عن مناطق الاستهلاك.

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