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طبرق تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة الإستشارية الطبية طبرق، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تسجل 4 حالات شفاء في طبرق.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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