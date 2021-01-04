طبرق تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الإستشارية الطبية طبرق، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تسجل 4 حالات شفاء في طبرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24