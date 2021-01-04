مطار بنينا يعلن جدول رحلات المغادرة ليوم الإثنين

أعلن مكتب التوثيق الإعلامي بإدارة مطار بنينا الدولي، جدول رحلات المغادرة من المطار ليوم الإثنين الموافق 4 يناير 2021.

وطالب المكتب في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المسافرين بالتواجد في المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 4 ساعات.

ودعا المكتب المسافرين على رحلة المُغادرة من بنغازي إلى تونس لضرورة إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا بصلاحية 72 ساعة قبل موعد الرحلة، فيما يُستثنى الأطفال دون سن الـ 12 عاما من إجراء التحليل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24