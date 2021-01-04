«فركاش»: يجب التركيز على الانتخابات وليس الحكومة الجديدة

أكد المحلل السياسي فرج فركاش، أن رئيسة بعثة الدعم الأممي بالإنابة ستيفاني ويليامز، حاولت الخروج بالانتخابات ولجأت لتفكيك المشكلة عن طريق تشكيل «لجنة توافقات»، أو ما أطلقت عليها «اللجنة الاستشارية».

وقال فركاش، في مداخلة هاتفية عبر قناة «ليبيا بانوراما»، الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان: “هذه اللجنة ستحاول تقريب وجهات النظر، ولا أدري ما هي الآلية التي ستستخدمها في سبيل ذلك، فهل سيكون هناك تصويت أو ما شابه”.

وأضاف “هناك عدم توافق بين كل الأطراف على أي من الخيارات، فلاحظنا في الشرق الليبي وإقليم برقة اجتماعات تدعم المستشار عقيلة صالح وتدعم خيار الإقليم، ورأينا في المقابل متغيرات أخرى تدعم الخيار الثاني، الذي يتيح لأكثر من مرشح في نفس الإقليم أن يترشحوا، وأعتقد أن هذا لازال هو العقبة أمام التوافق على المنطقة الشرقية”.

وتابع “وفي الغرب الليبي، هناك أيضا انقسام حول المضي قدما نحو المرحلة التمهيدية المقبلة، وأعتقد أنه من المنطقي يجب التركيز على الانتخابات، نظرا لقصر المدة، فحتى لو خرجت حكومة أو سلطة تنفيذية جديدة، فلن تكون هناك إلا عدة أشهر فقط”.