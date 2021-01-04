المصباحي: المستعمر التركي يسيطر على القرارات في ليبيا

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان القبائل الليبية الدكتور محمد المصباحي، إن اللجنة الاستشارية الجديدة يجب أن تساهم في توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا للوصول إلى الانتخابات في 31 ديسمبر من العام الحالي، معربا عن أمنياته بأن تكون خطوة تهدف إلى حلحلة الأزمة بمشاركة كل الليبيين.

وأوضح المصباحي في تصريحات صحفية، أن البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا لم تستهدف المجلس في عملية الحوار الحالية، مشيرا إلى أن هناك أشخاص ممثلين من المجلس عن قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية لذلك كان هناك قصور في عملية توسيع مشاركة الليبيين في هذا الحوار، وهذا ما جعل الحوار يتعثر حتى الآن.

واعتبر المصباحي أن أي حوار يخرج عن دائرة القبائل ليس حوارا ، موضحا أن ليبيا تمثيلها تمثيل قبلي واجتماعي، ولذا القاعدة الاجتماعية في ليبيا مهمة، مشيرا إلى أن المنطقة الغربية لم تكن ممثلة بشكل جيد في الحوار.

وأكد المصباحي أنه لا يعترف إلا بحكومة عادلة تُدير المصالح في ليبيا، وأن السيطرة الآن ليست لدى الشرق ولا الغرب في ليبيا، إنما لـ”المستعمر التركي”وأصحاب الإيدلوجيات المعيّنة، مشددا أنه يعمل الآن على مراقبة الأوضاع لأن المجلس يسعى إلى لم الشمل والعمل على توحيد الصف في ليبيا التي تحاك ضدها المؤامرات لتفتيت دور القبيلة من تنظيم الإخوان الإرهابي لتضعيف الدور الاجتماعي من خلال الاستعانة بالمرتزقة والأجانب.

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