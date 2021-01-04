صحيفة يونانية تحذر من خطورة اتفاق “أنقرة والوفاق” حول الحدود

حذر مقال نشرته صحيفة “جريك سيتي تايمز” من خطورة توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة “الوفاق”، والتي استخدمت كذريعة لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ووصف المقال مثل هذه الخطوة بأنها ستكون “شبه القاتلة” لليونان، موضحًا أن الحكومة السابقة والحالية كان بإمكانها الحيلولة دون الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة.

وأثار المقال قضية التهديدات التركية لليونان منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما منع قرار أصدره البرلمان التركي، أثينا من توسيع مياهها الإقليمية بمقدار 12 ميلاً بحريًا في بحر إيجه، وهو التحرك الذي أثار مخاوف من إشعال حرب في المنطقة.

وقالت صحيفة “جريك سيتي تايمز”: أنقرة منعت، بذلك القرار، اليونان من ممارسة حق قانوني، لأنها تعتبره ضارًا بمصالحها الوطنية، واليونان ارتكبت خطأ عندما وافقت على التوقيع على اتفاق “الوفاق وأنقرة”، وهو خطأ مماثل تمامًا لخطأ السماح باحتلال قبرص.

ودعا المقال المنشور في الصحيفة، أثينا إلى عدم تكرار الخطأ نفسه فيما يخصّ المذكرة التي وقعتها تركيا مع حكومة “الوفاق”، بالقول: طالما أنها ليست أولوية أولى للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يقول البعض، مثل مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس”.

واختتمت الصحيفة تحذيراتها، بإبداء التشاؤم حيال السياسات اليونانية التي وصفتها بـ”الراضخة” حيث قالت: بينما تقوم العديد من الدول بالتأثير على مصالحها الخاصة في انتخابات ديسمبر 2021 المقررة في ليبيا؛ فإن اليونان غائبة، في وقت كانت الطريقة الأكثر أمانًا لإلغاء المذكرة هي إدانتها من قبل الحكومة الليبية الجديدة التي ستتصدر المشهد عقب الانتخابات المقبلة.

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