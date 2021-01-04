سرت تسجل 32 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

أعلنت اللجنة الطبية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في سرت 32 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة أمس الأحد.

وكشفت اللجنة ارتفاع إجمالي الوفيات بالوباء في البلدية إلى 34 حالة منذ شهر مارس الماضي، حسب بيان نقلته البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وحذر البيان من أن المدينة تشهد ازديادًا في عدد الإصابات وتفشيها، بحسب النتائج الصادرة عن معمل «PCR» في المدينة، التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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