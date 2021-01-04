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«بن صالح»: «العجوزة الأمريكية» صامتة على تهديد «حفتر» بإخراج تركيا من ليبيا

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم سليمان بن صالح، محلل قنوات “الإخوان” للشأن العسكري، المقيم في مصراتة، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، يخطط لشن حرب على طرابلس.

قال “بن صالح”: “حفتر بعدما طُرد بقوة السلاح مع الرعاع والهمج الذين استقدمهم من كل مكان، وفشل في احتلال طرابلس، وهو يخطط لإعادة الكرة مرة أخرى، ساعياً لإفشال المسار العسكري والسياسي، وقد توعد قبل أيام بساعة صفر جديدة، وهو لن يتنازل عن حلمه في أن يكون على سدة الحكم في ليبيا” على حد زعمه.

أضاف “بن صالح” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني – مساء أمس الأحد: “لا يوجد مجتمع دولي، إنما دولة واحدة بإمكانها إنهاء الأزمة إن أرادت خلال أيام، وفي الحقيقة هي راغبة في استمرار حالة الفوضى والاقتتال في ليبيا، والملف الليبي لم يرقَ إلى مستوى اهتماماتها، ولم يتجاوز حد التفاعل إلا عند السفير فقط، وبإمكانها استدعاء حفتر إن أرادت ومنعه من أعمال القتل، وكذلك كف الإمارات عن سياستها وكذلك مصر، وبالتالي استمرار الأزمة بسبب عدم جدية الولايات المتحدة في إنهاء الأزمة، حتى أن هذه العجوزة الأمريكية المقيمة في طرابلس لم تعلق على تهديدات حفتر الأخيرة بشن حرب جديدة لطرد تركيا من ليبيا” وفق قوله، في إشارة إلى المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز.

أضاف: “الفوضى ستستمر باستمرار حفتر في ليبيا، والمتلون عقيلة صالح الذي لديه خطاب خاص للمجتمع الدولي، وخطاب خاص لقبيلته وخطاب ثالث للمنطقة الشرقية، وأرى أن القضاء على حفتر صعب في ظل ما يتلقاه من دعم الدولة المارقة المسماة الإمارات” على حد زعمه.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت علي ما يبدو انك حمار مفوه فيا بغل هي صمتت علي أحتلال تركيا للغرب الليبي فكيف ستعارض حر اراد اخراج المستعمر الغاشم والقضاء علي ذيوله في الغرب الليبي امثال حضرتك فما الحيوانات الناطقه في الغرب الليبي

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  • والهمج اللي جبتوهم والرعاع من تركيا وسوريا وتونس واليمن ..شنوا أيديروا عندكم….؟؟؟…شوية بس والعصا جايتكم ياعملاء …

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  • خروف متخلف عقليا مثل اى اخوانى غبى وارد عليه بدليل واحد قوى هل استطاعت امريكا فى عهد اوباما ان تنقذ الطرطور محمد مرسى او حتى يزور مسئول واحد منها له فى السجن لاهى ولا الاتراك يامتناك استطاعت ان تفعل له شيئا اما اكذوبة هزيمة الجيش الوطنى ياحقير فكيف وهو يسيطر على ثلاث ارباع ليبيا حتى الان بما فيها من ثرزة نفطية سال امامها لعاب اردوغان ولكنه لا يستطيع تخطى الخط الاحمر منذ ستة اشهر كاملة بعد ان توعد السيسى من يتخطى الخط الاحمر بتصدى الجيش المصرى له ومادراك يامتناك بالجيش المصرى الذى هزم التتار من قبل والشى سحق الجيش العثمانى مرتين واول من دخل الكويت عند تحريرها والكل يعرف بأس ااجيش المصرى واولهم سلطان الدعارة وقدرته على تحرير ليبيا بالكامل من كلاب اردوغان ولهذا عندما يتكلم المشير ايها الحقير فهو يستند الى قوة قوية رادعة ولهذا راينا وزير خارجية تركيا يقول ان هناك تنسيق مع مصر استخباراتى وخارجى اما هزيان الخرفان فهو سبب هزيمتهم فى كل مكان فاردوغان يعرف جيدا ان رقبته تحت اقدام السيسى ويتمنى ان يعقد صفقة معه باى ثمن للسماح له بالتنقيب عن الغاز والنفط بعد ان عاد بخغى حنين لا غاز شرق المتوسط ولا نفط ليبيا لوجود خطين حمر مصرى وفرنسى وقريبا خط احمر من العجوز الامريكى بايدن لاسقاط اردوغان داخل تركيا على يد المعارضة التى لا تقبل الاخوان وترفض التدخل فى ليبيا وتتمنى علاقات متميزة مع مصر تتيح لها الحصول على حقوقها المشروعة فى الغاز شرق المتوسط والتى اهدرها اردوغان بغباوته حيث توجد جزيرة يونانية تبعد مئات الامتار عن تركيا ومئات الكيلومترات عن اليونان ومع ذلك لها حصة كبيرة من الغاز ولكن الخط الاحمر الفرنسى جعل اردوغان حمار

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