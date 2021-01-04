«مكافحة الأمراض»: 561 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 907 مصابين، في حين توفى 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا