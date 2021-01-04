درنة تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز الرصد و الاستجابة الأولى درنة، الأحد، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم إجراء مسحات انفية لخمسة أشخاص، مشيرا إلى أن نتائج الفحص بينت سلبية عينتان وإيجابية 3 عينات.

ولفت المركز إلى أنه تم اعطاء الحقن الوريدية للحالات المعزولة منزليا و تقديم كافة الرعاية الصحية لهم و للمترددين .

وأكد المركز أنه استقبل حالة وفاة بكورونا من مركز عزل المنصورة بشحات إلى مدينة درنة ، كما تم تحويل حالة كذلك من مدينة القبة مصابة بوباء كورونا إلى مركز عزل المنصورة شحات بوساطة قسم الحركة .

وشدد المركز على أنه يتم حصر كافة المخالطين و اعطائهم الارشادات الوقائية و الاحترازية و متابتعهم.

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