«الوطنية للنفط»: استحوذنا على حصة شركة يارا في «الليبية النرويجية» للأسمدة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، أنها استحوذت على حصة شركة يارا النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة والتي بلغت 50%.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها: “تم يوم الخميس الموافق 31/12/2020 استحواذ المؤسسة الوطنية للنفط على حصة شركة يارا النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة البالغة 50% وذلك بعد مفاوضات اتسمت بالمهنية من جميع الأطراف”.

وأضافت “تم أخذ الموافقات اللازمة لإتمام هذه الصفقة حسب التشريعات النافذة، وبهذا الاستحواذ تم إعادة ملكية مصانع اليوريا والأمونيا بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% للمؤسسة الوطنية للنفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار”.

وتابعت “كان لتعاون شركة يارا دور بارز في اتمام هذه الصفقة بطريقة ودية تحفظ استمرار العلاقة الطيبة بين الأطراف، وهذا الاستحواذ سوف يمكن الطرف الليبي من إعادة تشغيل المصانع وإجراء العمرات والصيانات الضرورية للمحافظة عليها والاستمرار في دفع مرتبات العاملين بها”.