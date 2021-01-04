مالطا ترفض مساعدة عشرات الأطفال من المهاجرين بعد إنقاذهم من الغرق

رفضت السلطات المالطية مساعدة ستة أطفال وأكثر من 50 طفلاً غير مصحوبين بذويهم، على بعد 38 ميلاً من سواحلها، ومنعتهم من الوصول إلى اليابسة، على الرغم من حقيقة أن العديد منهم قد تم إنقاذهم داخل المياه الخاضعة لرقابة خفر السواحل في الجزيرة.

اللاجئون؛ أنقذتهم سفينة الإنقاذ “أوبن آرمز” الإسبانية من الموت شبه المؤكد في وسط البحر الأبيض المتوسط، في الفترة ما بين ليلة رأس السنة الجديدة والثاني من يناير، ويبلغ عددهم الإجمالي 256.

وقد أنقذ طاقم السفينة الإسبانية 169 شخصًا، بعد غرق قاربهم الخشبي في منطقة البحث والإنقاذ، عقب تلقي السفينة لبلاغات استغاثة من منظمات غير حكومية تعمل على رصد المهاجرين، الذين يحتاجون إلى المساعدة في عرض البحر.

وقامت السفينة “أوبن أرمز”، بإنقاذ 96 شخصًا كانوا على متن قارب خشبي آخر على بعد مائة ميل تقريبًا من مالطا، و50 ميلا من جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية.

وعلى الرغم من أن عملية الإنقاذ تجري في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، فقد قالت منسقة “أوبن أرمز” إن السلطات المالطية رفضت تحمل مسؤولية الإنقاذ أو تقديم أي دعم، مشيرة إلى استمرار تدفق المهاجرين المغادرين من شواطئ ليبيا.

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