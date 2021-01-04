الانتهاء من صب أساسات برج مطار تمنهنت

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، الانتهاء من أعمال صب الأساسات لبرج مطار تمنهنت في جنوب البلاد، بالرغم من «الصعوبات» التي واجهها المشروع.

وأشارت المصلحة إلى أن شركة «درب الاجيال للمقاولات العامة» هي من تولت تنفيذ صب الأساسات في المطار، الذي يبعد نحو 30 كيلو متر عن مدينة سبها، ويقع في منطقة تمنهت.

والسبت الماضي، أعلنت المصلحة بدء أعمال الصيانة الدورية وتركيب قطع الغيار اللازمة لأجهزة التفتيش الأمني بمطار طبرق الدولي، ومعايرتها للتأكد من عملها بالشكل المطلوب.

وقالت إنها تعمل على «رفع الكفاءة التشغيلية للمطارات التابعة لها بما يضمن تلبية متطلبات ومعايير الأمن المنصوص عليها دوليًّا».

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