الوطني للأرصاد: طقس بارد على مناطق شمال غرب ليبيا

توقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن الطقس سيكون باردا على مناطق شمال غرب ليبيا بينما تكون الحرارة معتدلة نسبيا على مناطق الشرق.

وقال المركز في نشرته الجوية، إن مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي ستكون بها السماء قليلة الغيوم والرياح غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية علي اغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12- 17) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية وقد تصل الى درجة الصفر المئوي أثناء الليل والصباح الباكر وتسجل ارتفاع طفيف اليومين القادمين.

وأوضح المركز أن مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون بها الأجواء مغيمة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر وأجدابيا والرياح شمالية غربية معتدلة الي نشطة السرعة علي المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18 -23) مْ ولا تتجاوز (17) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار المركز إلى أن مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون بها الأجواء مغيمة إلى قليلة الغيوم والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16- 22) مْ ولا تتجاوز (14) مْ على غدامس والحمادة.

ولفت المركز إلى أن مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون بها الأجواء صافية وتكون مغيمة علي السرير والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26 – 29) مْ.

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